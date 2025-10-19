発達障害など障害のある人たちのアート活動を支援する福岡県大野城市のNPO法人「コミュニケーション・アート」は、同市下大利のカフェ＆ギャラリー「レ・グラン」で2026年版カレンダー原画展を催している。14歳から46歳までの男女18人が独自の感性を表現した作品が並ぶ。26日まで。就労継続支援A型事業所に勤務しながら、創作活動を続ける梅野雄祐（ゆうすけ）さん（35）＝宇美町＝は「水しぶきをあげて走る馬」と題したアクリ