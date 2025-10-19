食肉の卸会社や小売店などでつくる福岡県食肉消費対策協議会は、博多和牛を無料で試食できる「久留米食肉祭り」を26日午前11時〜午後3時、久留米市六ツ門町の久留米シティプラザ六角堂広場で開く。食肉に関する情報を広く知ってもらい、消費拡大につなげようと企画した。軟らかくてジューシーさが特長の博多和牛135キロを用意し、焼いて先着順で提供する。県産牛や県産豚の紹介、食肉の生産から販売までの衛生管理、表示のル