福岡県筑前町の軟式少年野球チーム「夜須イーグルス」の創立60周年記念大会が18日、同町の夜須中グラウンドなど6会場で始まり、県内外の32チームが参加した。決勝は26日。夜須イーグルスは1964年に創立。現在は小学1〜6年生の27人が所属しているが、最盛期には100人を超えていたという。開会式では、町内4小学校の校長らが、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手から贈られたグローブを着けて始球式。夜須イーグルスの選手4