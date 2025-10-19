西日本政経懇話会の10月例会が17日、北九州市小倉北区のJR九州ステーションホテル小倉であり、コラムニストで編集者の稲田豊史氏が「タイパ化する社会とZ世代の消費動向」と題して講演した。要旨は次の通り。Z世代の間では、ドラマや映画、大学の講義を倍速で視聴するのが一般化している。長いものが苦手というよりは、「セリフのない部分は見る必要がない」など「タイパ（タイムパフォーマンス）」思考が強い。Z世代は仕事