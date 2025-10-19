１８日、工場で車の整備作業をしていた男性が、手をファンベルトに巻き込まれて大ケガをしました。 警察によりますと、１８日の午後５時４０分ごろ、山形県村山市楯岡の車の整備工場で、点検するために車両をリフトアップし、エンジンをかけたまま車の底に潜って点検をしていたところ、誤って左手がファンベルトに巻き込まれました。 男性は左手小指に大ケガをしましたが、自分で１１９番通報したということです。警察が事故の原