平成が始まった1989年、地域の期待を背負って走り出した平成筑豊鉄道。令和の時代に大きな転機を迎えている。日々の安全を守る社員、古里の風景を未来へつなぐ歌い手、1両のディーゼルカーに暮らしを委ねる住民…。「平筑のあるまち」の日常を切り取った。（中山雄介、中原岳）