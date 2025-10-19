JR北海道によりますと、10月18日午後10時半ごろ、函館線・二股～長万部駅間で普通列車がクマと衝突する事故があったということです。この事故によるけが人はおらず、点検ののち約15分後に運転を再開しました。翌日午前6時すぎになって、同じ場所を通過しようとした始発列車の運転士が、クマの死がいが列車の通行に支障のある場所に残されていることに気づき、除去作業が始まりました。午前8時半すぎに作業は終わりましたが、