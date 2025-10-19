今季限りで現役引退した元中日の中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）がスタジオ生出演した。番組では１７日の「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ」セ最終ステージ第３戦で阪神が４―０でＤｅＮＡを破りアドバンテージ１勝を含む４勝で２３年以来、２年ぶり８度目の日本シリーズ（Ｓ）進出を決めたことを伝えた。中田氏は阪神について「上位打線が塁に出てクリーンアップがしっか