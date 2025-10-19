積極的に発信元尼神インター・誠子（36）が自身のSNSで、積極的に発信を続けている。その活動がネットメディアで取り上げられることも多い。投稿する際にはどのようなことに気を付けているのか。寄せられるコメントについてどう思っているのか。誹謗中傷が社会問題にもなるSNS全盛の時代に、心構えを聞いた。（全4回の第4回）＊＊＊【写真】少女時代の誠子…小学、中学、デビュー時の初々しいショットも自分のSNSにつくコメ