ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸å8¡§00NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈºÊ¡É¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿²£ÉÍÎ®À±¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¼ýÏ¿¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Î¤´É×ÉØ¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¡£ÃúÃÕ¤È¤Ê¤Ë¤ä¤é³Ú¤·¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·àÃæ¤ÇÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¡¦²£ÉÍÎ®À±¡¢¤Æ¤¤Ìò¡¦¶¶ËÜ°¦¤¬»ÒÌò¤ò¶´¤ó¤Ç»£±Æ¹ç´Ö¤Î¤Ò¤È¤È¤­¤ò²á¤´¤¹Èù¾Ð¤Þ¤·