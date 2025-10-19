稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾による「CHIZU CALENDAR 2026」の受注販売が18日正午から始まり、表紙などが公開された。今年は「SCOOP!!!」をテーマに撮り下ろされたカットを収録したこだわりが詰まった内容という。表紙は、カメラを手にした3人がストロボが光らせるスリーショット。裏表紙は3人それぞれのモノクロ写真となっている。封入特典はホログラムステッカーとポストカード。CHIZU SHOPでの受注販売で、購入者の中から抽選で1