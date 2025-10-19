17日に公開された、窪塚洋介（46）と松田龍平（42）ダブルの主演映画「次元を超える」の豊田利晃監督（56）が、スペインで開催中のシッチェス・カタロニア映画祭のニュービジョン部門で、日本人監督として初の監督賞を受賞した。同監督は「『次元を超える』は観客に映画の答えを委ねる。そんな映画がシッチェスの皆さまに受け入れられたことをうれしく思い、感謝しています。グラシアス、シッチェス！」と喜んだ。「次元を超える」