フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が19日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。首相選出の可能性が高まりつつある自民党の高市早苗総裁に「2つの注文」をつけた。古舘は18日に更新した今回の動画で、自民党が日本維新の会と行っている連立交渉や、維新が主張している議員定数削減問題、自民党内から出ている不満の声、国民民主党の玉木雄一郎代表の狙い、選挙制度の抜本的改革の必要性などについて、政