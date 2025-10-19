【女子旅プレス＝2025/10/19】広島市富士見町のヒルトン広島では、マリー・アントワネットの優雅で気品あふれる世界観をテーマにした冬のスイーツビュッフェ「マリー・アントワネットのロイヤルクリスマス」を開催する。開催日は11月15日（土）から12月28日（日）までの毎週土・日・祝日と、クリスマス当日の12月25日（木）。【写真】広島「ソイル瀬戸田」宿泊所・食堂・コーヒー焙煎所集まる複合施設◆マリー・アントワネットの優