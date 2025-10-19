フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ初戦フランス杯（アンジェ）が日本時間18日未明に開幕。初日は女子ショートプログラム（SP）が行われ、中井亜美（17）が自己ベストの78.00点で首位、坂本花織（25）が76.20点で2位、住吉りをん（22）が71.03点で4位だった。「羽生結弦は僕のアイドル」…フィギュア鍵山優真の難敵・カザフの新星の意外な素顔北京五輪銅メダルで、世界選手権3連覇の坂本は来年2月のミラノ・コルテ