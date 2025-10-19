【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】ジャパンOPテニスが空前の観客動員を実現できた背景…手放しで喜べないスポーツ興行の深刻事情出雲駅伝が終わり、今週末には箱根駅伝の予選会が行われる。「明治期におけるスポーツジャーナリズムの一断面」（渡辺勇一=広島経済大学論文集）を読みながら思い出したことがあった。1898（明治31）年の東京発行の新聞では「萬朝報」が一番売れていたそうだ。マラソンの祖とされる金栗四三