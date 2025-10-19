まだ首相になっていないのに閣僚人事とは、随分と気が早いものだ。選択的夫婦別姓問題 自民丸川珠代議員は筋金入りの反対派自民党の高市総裁が首相指名選挙で選出された場合、閣僚として片山さつき元地方創生相、松島みどり元法相を起用する方向だという。17日の毎日新聞朝刊が報じた。「初の女性宰相」への就任が確実視されている高市総裁は、刷新感アピールのため重要ポストでの女性起用を重視。閣内では5人以上を登用したい