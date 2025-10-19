【今週グサッときた名言珍言】【写真】「反則」でも笑わせたら勝ち あえて「邪道」を歩むラパルフェはお笑いエリート「お金に対する考え方が違うなって（笑）」（兎／TBS系「サンデー・ジャポン」10月12日放送）◇◇◇10月11日に生放送された「キングオブコント」（TBS系）で、ついに念願の優勝を果たしたロングコートダディ。翌日は恒例の「サンデー・ジャポン」にそのまま生出演。自民党と公明党が連立を解消した