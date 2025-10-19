中国・杭州から仁川（インチョン）に向かっていた中国国際航空の旅客機が、機内に持ち込んだ手荷物から発生した火災により上海に緊急着陸した。中国国際航空などによると、18日午前9時47分に杭州の蕭山国際空港を離陸した中国国際航空CA139便は機内の荷物収納棚から火が出る事故により午前11時5分に上海の浦東国際空港に緊急着陸した。同便は安全点検と措置を終えた後、午後3時3分に上海を出発して午後5時34分に仁川国際空港に到着