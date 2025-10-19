バングラデシュの首都ダッカのハズラット・シャージャラール国際空港で18日午後2時30分ごろに大規模な火災が発生し、航空機のすべての発着が全面中断されたとロイター通信が現地メディアを引用して報道した。報道によると、火災はバングラデシュ最大規模である同空港の貨物ターミナルで発生した。正確な出火原因はまだ明らかになっていない。現地消防当局は消防車32台を投じて消火作業を始めており、被害規模と人命被害の有無はま