―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代は人生後半戦をどう生き抜くべきか？ ときに人生の折り返し地点を迎えると、人は「残りの人生をどう生きるか」「自分の人生に意味はあったのか」などと考えてしまう。そんな人に同世代のひろゆきがアドバイス。「自分の生きる意味とか、哲学的なことを考えるのは、あなたが暇すぎる証拠です」と説く彼が人生後半の考え方を提案する。◆「自分の