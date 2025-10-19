―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― アラフォー・アラフィフにはこれ！ 新しいのに懐かしい、年末商戦ゲームタイトル6選Nintendo Switch 2もようやく入手がしやすくなって、この年末は久々にじっくりゲームでもするか！ と計画しているアラフォー・アラフィフのみなさんも多いはず。そんなゲームとともに育ってきた世代にピッタリの懐かしいタイトルが、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2を中心に登場します！ 今回はそのな