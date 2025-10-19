歌手の柏原芳恵がMCを務める、Jテレの音楽＆トーク番組「柏原芳恵の喫茶☆歌謡界」（土曜午後10時）の11月1日と8日の2週にわたり、堀ちえみがゲストで登場する。番組では毎回、柏原がオーナーの「喫茶☆歌謡界」に訪れるスター歌手やうたうまの著名人と、とっておきの話や交遊録など楽しいトークをかわし、ヒット曲なども歌うという進行になっている。堀は「花の82年組」としてデビュー同期の仲間であるシブがき隊（布川敏和、本木