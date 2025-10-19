Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Î¤¯¤Ã¤­¡¼¡ª¤¬±é¤¸¤ë³ë¾þËÌºØ¤¬ÅÐ¾ì¡£Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÎßÀÅÄ¹À°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏËÌºØ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢½é´ü¤«¤é»Å»ö¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ëÊü¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎËÌºØ¤À¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¼ò¤â¥¿¥Ð¥³¤â¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á»þ»öÄÌ¿®¥Õ¥©¥È¡ÖÂè41²ó¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È2024¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÌîÀ­ÇúÃÆ¤¯¤Ã¤­¡¼¡ª¡Ê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î³ë¾þËÌºØÌò¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢2024Ç¯11·î14Æü - ¼Ì¿¿