10月17日より公開中の映画『次元を超える』が、スペイン・カタルーニャのシッチェスで開催中の「第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭」（10月9日〜19日）で上映され、豊田利晃監督が最優秀監督賞を受賞した。【動画】映画『次元を超える』予告編同映画祭は、ホラー・ファンタジー・SFといったジャンル作品に特化した国際映画祭で、本作は新しい映画体験、実験性、形式の革新を重視するセクションとして位置づけられている