「緑十字銅章」の位置づけと表彰の意義クルマを運転する人にとって、無事故無違反を10年以上にわたり継続することは努力の結果でしょう。実は、そうした実績を社会的に認めるしくみがあるといいます。それが、「緑十字銅章」と呼ばれる交通栄誉章制度です。無事故・無違反で10年…！豪華バッチもらえる!?（画像はイメージ）