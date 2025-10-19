XG XGが18日、千葉市美浜区の幕張メッセで開催された『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に登場。ライブステージのトップバッターとして盛り上げた。XGにとって初のガルアワ参戦。このステージに合わせて「ファッションショーの雰囲気に合わせました」と新衣装を仕立てた。その新衣装で「GALA」「SOMETHING AIN'T RIGHT」「WOKE UP」を披露して大歓声を浴びた。