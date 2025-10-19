東京レガシーハーフマラソンが１９日、東京・国立競技場発着で行われた。マラソン男子の前日本記録保持者で五輪に３大会連続で出場したレジェンド・大迫傑は、所属先が中国のスポーツ用品メーカーの「リーニン（ＬＩ―ＮＩＮＧ）」に変更されてから初めてのレースに臨んだ。白のウェアの肩付近などに同社のロゴが入り、シューズも同社のものを使用。１７キロ過ぎのレース終盤まで外国人選手とともに先頭集団で力走した。１時間１