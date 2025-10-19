今季限りで現役引退した元中日の中田翔氏が１９日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）にスタジオ生出演した。北海道日ハム、巨人、中日で活躍した中田氏は番組初出演。高校時代から現役、引退セレモニーまでのＶＴＲを放送し１８年間のプロで活躍した足跡を紹介した。中でも９月１９日のバンテリンドームでの引退セレモニーで「オカン今までいろんなことがあったけど、ずっと俺の味方でいてくれてありがとう