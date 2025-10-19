◆大相撲ロンドン公演第４日（１８日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１８日＝大西健太】幕内・伯桜鵬（伊勢ケ浜）は、同・平戸海（境川）を寄り切って、３勝目を挙げた。現地実況では次なる大物を意味する「ＴｈｅＮｅｘｔＢｉｇＴｈｉｎｇ」と紹介されている。現地での愛称を知り「うれしいですね。そうなれるように頑張りたい」と笑顔で話した。