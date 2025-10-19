＜富士通レディース2日目◇18日◇東急セブンハンドレッドクラブ（千葉県）◇6697ヤード・パー72＞今季「4〜5回目」というウェイティングからの出場で、大きなチャンスが訪れた。プロ2年目の21歳・吉澤柚月は首位と2打差の4位タイから最終日をスタートする。【写真】笑顔もポーズも満点！女子ツアーの仲良しショットが眩しい朝の練習場で曲がっていたショットも、コースでは不思議と落ち着いた。スタートの1番で10メートルのパッ