＜ファンケルクラシック2日目◇18日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞2023、24年大会の覇者である宮本勝昌は、地元での3連覇がかかっている。この日は4バーディ・2ボギーの「70」で回り、首位に2打差のトータル6アンダー・3位タイで最終日を迎える。雨が降ったり、止んだりと天候が優れない一日だった。「惜しいパットも惜しいショッ