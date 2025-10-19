＜ファンケルクラシック最終日◇19日◇裾野カンツリー倶楽部（静岡県）◇6986ヤード・パー72＞国内シニアツアーは最終ラウンドがスタートした。【大会ライブフォト】佐伯三貴がイーグル締めにバンザーイ！午前8時30分にティオフを迎えた手嶋多一が、出だし1番パー5でショット・イン・イーグルで滑り出した。トータル2アンダー・14位タイでプレーを進めている。トータル8アンダー・単独首位に立つのは、今年の「日本シニアオープ