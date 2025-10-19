19日未明、広島市安佐北区の国道で男性（50）が新聞配達中のスクーターにはねられ意識不明の重体です。事故があったのは、広島市安佐北区可部の国道191号です。警察によると、19日午前2時45分ごろ、西進中のスクーターが、道路上にいた会社員の男性（50）をはねました。男性は広島市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。スクーターに乗っていた男性（69）は新聞配達中で、ケガは