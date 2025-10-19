鎌倉市役所（資料写真）任期満了に伴う鎌倉市長選は１９日、告示された。午前９時現在までに届け出順にいずれも無所属で、新人で元市議の栗原絵里子氏（５６）と現職で５選目を目指す松尾崇氏（５２）、新人で造園会社会長の梅沢保雄氏（７３）の３人が立候補した。投開票は２６日。４期１６年の松尾市政に対する評価や、同市深沢地区への庁舎移転問題、深刻化する訪日観光客らによるトラブル対策などが主な争点に論戦が交わさ