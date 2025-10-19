ア・リーグの優勝決定シリーズは１９日（日本時間１８日）、カナダのトロントで第６戦が行われる。前日の１８日（同１９日）は移動日で、前日練習を行ったマリナーズは翌日に先発予定の右腕Ｌ・ギルバートが記者会見に出席した。前日、マ軍がローリーの同点弾、スアレスの勝ち越しグランドスラムで劇的な勝利を挙げて突破に王手をかけ、トロントへ向けて出発した。「多分、何十年後になっても語り継がれるような試合だった。あ