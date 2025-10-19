「最悪のスタートだった。開始105秒で先制点を許した」。フランスの大手紙『L'Équipe』が、自国のU-20代表チームの戦いぶりを振り返る。「この失点からなかなか立ち直れなかった」とも。チリで開催中のU-20ワールドカップで、フランスは現地10月18日に３位決定戦でコロンビアと対戦。０−１で敗れ、表彰台にあがれなかった。いきなりリードを奪われる展開だったが、反撃の時間は十分に残されている。ただ、思うように相手