Photo: かみやまたくみ 2025年8月にOpenAIが公開したオープンウェイト言語モデル（≒ローカルLLM）「gpt-oss-20b」。優秀で利用価値が高いAIモデルのひとつなのですが、動かすまでがけっこう難しい。本稿では、どうやれば同モデルを自分のパソコンで動かせるかを紹介します。＜目次＞ gpt-oss-20bって？ gpt-oss-20bの動かし方 - 1. ｢自分のパソコンで動きそうか？｣を確認する - 2. LM Studi