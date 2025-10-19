バンダイスピリッツは、『ダンボール戦機W』より「LBXアキレス・ディード」(1,540円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「LBXアキレス・ディード」(1,540円)『ダンボール戦機W』より、タイニーオービット社が作り上げた黒い「LBXアキレス・ディード」が登場。当時のランナー仕様をそのままに復活。本体の色分けを成形色