先の参院選で苦戦した自民党と立憲民主党が、ＳＮＳでの情報発信を強化している。国民民主党や新興政党の参政党などはＳＮＳを駆使して躍進したが、自民と立民は若者離れが顕著でふるわなかったためだ。試行錯誤でＳＮＳ発信を強め、「既成政党」から脱皮して支持層拡大につなげたい考えだ。（政治部阿部雄太、林航）立民は「切り抜き動画」多数投稿「夕方には内示する」自民の高市総裁は今月６日、自身のＸ（旧ツイッター