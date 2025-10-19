アメリカのCNNテレビは、トランプ政権の当局者がトランプ大統領と北朝鮮の金正恩総書記の会談の実現に向けて非公式に検討したと伝えました。【映像】米朝首脳会談を検討 CNN報じるトランプ大統領は10月末に開催されるAPEC（＝アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に合わせて、韓国を訪問する見通しです。CNNは10月18日、関係者の話として、トランプ政権の当局者がトランプ氏のアジア訪問に当たり、金正恩氏との会談の実現に