仙台市の盆踊り大会を楽しむ参加者＝2025年8月東日本大震災で離れ離れになった人々を、仙台市の与野珠美さん（65）は盆踊りでつないできた。「亡くなった人を悼み、再会した人と励まし合った」。震災から14年半近くの今夏も仙台市で盆踊り大会を企画。老若男女が楽しそうに踊る様子を柔らかいまなざしで見守っていた。（共同通信＝堀内菜摘）2011年3月の震災発生当時、仙台市の新聞社に勤務していた与野さん。数カ月後の初夏、