アメリカの2500カ所以上で、トランプ大統領の強硬的な政策などに抗議するデモが行われています。【映像】NYデモ参加者デモの参加者は「ノー・キングス」＝「王様はいらない」と書かれたプラカードなどを掲げ、トランプ政権に抗議しました。「トランプは我々を支配できない！」「毎日どんどん自由が失われている。我々全員が立ち上がり反対しない限り、民主主義すら失われてしまう」（NYデモ参加者）参加者は、10月1日に始ま