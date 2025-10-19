バンダイスピリッツは、『ダンボール戦機W』より「LBXΣオービス」(2,420円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年2月発送予定。2026年2月発送予定「LBXΣオービス」(2,420円)『ダンボール戦機W』より、エルシオン、ペルセウス、ミネルバの三体が「変異結合型電磁石」により結合したスーパーLBXΣオービスが登場。当時のランナー仕様をそのままに復活。本