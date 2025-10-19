20人を超える造反議員のリスト「私の責任だ。お詫び申し上げる」10月14日、自民党両院議員懇談会で高市早苗総裁（64）は連立政権離脱を公明党から通告された経緯を衆参の所属国会議員に説明し、そう陳謝した。今後の国会運営で野党の協力を得ることが重要で、連立の組み替えを視野に高市氏はこう述べたという。「安定した政権をつくっていくことが国家・国民のために重要だ」懇談会は１時間半に及び、参加者によると、19人が発言。