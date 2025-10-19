これは筆者の友人で弁護士のGから聞いた、義母の強烈なエピソードです。Gが弁護士で収入があることを前提に、よくお金を借りに来ていた義母。しかし今回はいつもと桁違いの金額を借りに来たようで……？ お金にルーズな義母 贈り物をしたいという気持ちは分かりますが、嫁の稼ぎを当てにしてまで贈ろうとする金銭感覚には驚かされてしまいますね。彼氏でもない男性に使う予定だった100万円は断れましたが、