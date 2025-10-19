TBSの若林有子アナウンサー（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。先輩の同局・良原安美アナウンサー（30）とのツーショットを秘湯した。「朗らかで度量が大きいあみさん！！！」とつづり、人気番組「サンデージャポン」の新旧アシスタントショットを投稿。「サンジャポアシスタントの引き継ぎとして、とっても丁寧になんでも教えてくれて、私はこんなにかっこいい先輩にはなれないなぁ…としみじみ思いました」とつづっ