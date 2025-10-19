国民民主党の玉木雄一郎代表（左）と握手する自民党の高市早苗総裁。高市氏が日本維新の会を取り込み、首班指名で優位に立った（写真：時事）【写真あり】「秋の大政局」で自民党会派に入ったNHK党の参院議員と、それを仲立ちしたと噂される自民党議員とは？10月に入って、政界地図がガラリと変わった。10月4日に高市早苗前経済安全保障担当相が自民党の新総裁に選任され、公明党は10月10日に自民党との連立を解消。その空いたポス