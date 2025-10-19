J1リーグ第34節 川崎 5（4-1）3 清水14:03キックオフUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu入場者数22,292人試合データリンクはこちら試合当日の朝、急きょメンバー変更が必要になったことを秋葉忠宏監督は明らかにした。最後はカピシャーバのサイドバックや北川航也を左に置いて高橋利樹とアルフレド・ステファンスの2トップなどを試せたことがよかった点ではあるだろう。それでも4分、7分、13分とアプローチの弱さから失点し