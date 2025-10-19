春のセンバツ甲子園に繋がる秋の高校野球北信越大会。日本文理と帝京長岡が準決勝で勝利、史上初の県勢同士の決勝戦となりました。 準決勝第一試合は秋の県大会を制した日本文理が福井県の強豪敦賀気比と対戦。日本文理は8回ウラに3番の秦がホームランを放つなどリードを広げます。 9回表には相手の猛攻を受け、1点差まで詰め寄られますがリードを守り抜き決勝進出を決めました。 第2試合は帝京長岡の1年